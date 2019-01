TMW - Genoa, Lapadula si ferma: infortunio alla caviglia per l’attaccante

Fonte: Inviato a Pegli

Problema fisico per Gianluca Lapadula. L’attaccante del Genoa si è infortunato alla caviglia sinistra nel corso della partitella. Soccorso dal prof. Gatto e dei medici rossoblu, il giocatore, non inserito da Prandelli nella lista dei convocati per il ritiro spagnolo, ha lasciato il campo con le sue gambe ma sorretto fino a metà campo dallo staff sanitario.