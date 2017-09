TMW - Genoa, Lapadula: "Sono quasi al 100%: pronto a tornare in campo"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Gianluca Lapadula, nuovo attaccante del Genoa, è intervenuto oggi ad un incontro coi tifosi al Genoa Store: "Fa molto piacere vedere tutta questa gente qui per incontrarci. Pagelle al mercato insufficienti? Siamo molto carichi, siamo in tanti ad aver scelto questo progetto e stiamo lavorando alla grande. Obiettivo? E' quello di scendere in campo con la massima determinazione in ogni partita. Udine? Sto meglio, mi sto allenando con la squadra e sono quasi al 100%".