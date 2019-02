Fonte: Dall'inviato a Genoa, Andrea Piras

Prime parole da giocatore del Genoa per Lukas Lerager, centrocampista danese classe '93 oggi protagonista sia in conferenza stampa che ai microfoni dei cronisti presenti: "Credo di essere un giocatore box to box, posso anche giocare da numero 6. Ho tanta energia, spero di segnare tanto per la squadra. Sono un giocatore che fa squadra".

Come mai hai scelto l'8?

"La prima volta che ho giocato con l'8 fu con la maglia dello Zulte Waregem e ho fatto una buona stagione, per cui l'ho ripresa".

In Belgio hai segnato anche 6 gol. Speri di ripeterti?

"Spero di sì".

Un messaggio ai tuoi nuovi tifosi?

"Non vedo l'ora di vederli allo stadio domenica".

Ti trovi più a tuo agio in fase difensiva o offensiva?

"Offensiva. Modelli? Gerrard, Lampard, Scholes, più che altro giocatori inglesi. Ma mi piaceva anche vedere Pirlo giocare. Però i modelli sono inglesi: mi piace come giocano e anche la loro mentalità".