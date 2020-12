tmw Genoa, Maran sempre più verso l’esonero. Domani Ballardini in città

Davide Ballardini al Genoa, avanti tutta. Se tutto andrà come da programma e non ci saranno intoppi il tecnico sarà in città domani e si legherà al Grifone per un anno e mezzo. Maran sempre più lontano dalla panchina rossoblù, Preziosi prepara un altro cambio di allenatore. E Ballardini è pronto a tornare...