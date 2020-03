tmw Genoa, Marroccu: “Coronavirus sfida senza colori, rispettiamo il rinvio”

“Ho vissuto le porte chiuse da direttore sportivo del Cagliari per la vicenda stadio. So quanto sia difficile motivare la squadra, trovare la concentrazione. Domenica ci siamo spostati verso San Siro senza sapere se la SPAL alla fine avrebbe giocato oppure se il nostro orario sarebbe stato spostato visto che anche la nostra partita era trasmessa da DAZN. Rispettiamo la decisione del Governo sul rinvio del campionato: dobbiamo adattarci e riportare tutto verso la serenità. Questo problema non ha colori, né di squadre di calcio e né politici”. Lo ha detto il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, intervistato da TuttoMercatoWeb.com per la rubrica “A tu per tu”. “La corsa della gente, sabato notte, da Nord verso Sud? Questo movimento e la corsa ad accaparrarsi i generi alimentari - ha aggiunto Marroccu - mi hanno riportato ai racconti dei nonni, all’emergenza, all’inseguire la sopravvivenza. Queste cose dobbiamo combatterle, il male è grave ma non incurabile. Scappando si alimenta il contagio che è il vero problema di questo virus. Se tutti cerchiamo di autodisciplinare i nostri comportamenti - ha concluso - possiamo uscirne. Insieme”.