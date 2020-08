tmw Genoa-Marroccu, in serata la risoluzione. Attesa entro il weekend la risposta di Faggiano

Francesco Marroccu e il Genoa, lavori in corso per l’addio. Un colloquio cordiale con Enrico Preziosi per condividere la separazione. Obiettivo salvezza centrato, in serata un bridisi per il risultato centrato e poi sarà addio.. Marroccu ha ancora un anno di contratto, ma le parti hanno convenuto di non proseguire insieme. Un rapporto che rimane, comunque, all’insegna della cordialità. Ma si volta pagina, da questa sera Francesco Marroccu non sarà più il direttore sportivo del Genoa. Ed entro il week end può arrivare l’ok di Daniele Faggiano, corteggiato già da una settimana da Preziosi. Per un nuovo, l’ennesimo, ciclo rossoblù...