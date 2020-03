tmw Genoa, Marroccu: “Thiago Motta un predestinato, la verità su Diego Lopez”

“Quando sono arrivato si erano già avvicendati un allenatore e un direttore sportivo. Con il mio arrivo l’aspetto più importante credo sia stato quello della serenità e della coesione. Quello che adesso il Genoa sta raccogliendo è il frutto di quanto seminato a dicembre quando abbiamo deciso di ripartire con Nicola”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Non si può dire che ci sia una figura dirigenziale più vicina, a fare la differenza è il collettivo, dal presidente in giù. Ognuno di noi ha messo da parte il proprio ego, praticamente ciò che bisogna fare per debellare il Coronavirus. Oggi il Genoa è un gruppo vero”. Marroccu ha parlato anche delle voci che gli accostavano Diego Lopez come la scelta numero uno per la panchina del Genoa quando il tecnico era Thiago Motta: “Al mio arrivo al Genoa - ha detto Marroccu - la posizione di Thiago Motta non era già solida per via dei risultati altalenanti. Qualcuno ha fatto due più due attribuendomi il cambio di allenatore e soprattutto una persona e un tecnico come Diego Lopez che conosco bene. Oggi però Diego allena il Brescia e ciò dimostra che non era vero che fossi contro il nostro allenatore. Anzi, per me Thiago Motta rimane un predestinato, un allenatore di grande valore. Farà strada”.