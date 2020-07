tmw Genoa, Nicola cerca esperienza in mezzo al campo: spunta Schiattarella

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico del Genoa Davide Nicola starebbe cercando un rinforzo d’esperienza per la linea mediana nella prossima stagione e avrebbe messo gli occhi su Pasquale Schiattarella, classe ‘87, in forza al Benevento con cui ha conquistato la promozione in Serie A. Una trattativa non facile sia perché il giocatore ha un contratto che lo lega ai sanniti sia per le tante richieste che sta ricevendo da club di Serie B.