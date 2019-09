Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome forte per la fascia del Genoa è Petek Ankersen, terzino del Copenhagen, per il quale proseguono i contatti. Il club rossoblù ha effettuato ulteriori sondaggi prima della partita di stasera contro la Fiorentina, ma per la chiusura deve prima attendere l'uscita di Romulo, sul quale c'è ancora il Brescia.