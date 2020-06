tmw Genoa, occhi su Caufriez del Waasland-Beveren. C’è anche la Samp

Una nuova idea per la difesa del Genoa. Occhi puntati su Maximiliano Caufriez, difensore e capitano del Waasland Beveren, corteggiato in Belgio da Gent e Standard Liegi. Contatti in corso con l’agente Lasaracina, il Genoa ci pensa. Ma sullo sfondo c’è la Samp, aria quindi di possibile derby per il difensore. E il Grifone prova a mettere la freccia...