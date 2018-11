TMW - Genoa, occhi sul centrocampista brasiliano Matheus Fernandes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa segue con attenzione Matheus Fernandes, centrocampista classe 1998 vera rivelazione del campionato brasiliano con 34 presenze stagionali con la maglia del Botafogo. Giocatore tecnico capace di agire come esterno, ha un contratto in scadenza a giugno 2020 con il club brasiliano che per cederlo chiede circa 5 milioni di euro.