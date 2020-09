tmw Genoa, oggi visite mediche per Pjaca: arriverà dalla Juve in prestito secco

Visite mediche programmate per oggi per Marko Pjaca con il Genoa. I rossoblù hanno chiuso la trattativa con la Juventus per il croato, che dopo i test firmerà il suo contratto che lo legherà al Grifone per la prossima stagione. La formula sarà quella del prestito secco.