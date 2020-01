TMW - Genoa, Omeonga non va a Cosenza. Opzione ritorno all'Hibernian

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephane Omeonga non andrà al Cosenza: come già raccontato ieri, l'operazione è saltata dopo le visite mediche. Il giocatore ci ha ripensato ed ha deciso di declinare la proposta dei calabresi, ora per lui si aprono le porte di una nuova avventura all'estero. C'è la possibile di tornare in Scozia, all'Hibernian, dove aveva già giocato ad inizio 2019 prima di spostarsi al Cercle Bruges.