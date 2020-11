tmw Genoa, ore di riflessione per Preziosi. Possibile il clamoroso addio al ds Faggiano

Clamoroso al Genoa. Secondo quanto arriva da Genova a Tuttomercatoweb.com, potrebbe essere in bilico il futuro di Daniele Faggiano al Grifone. In queste ore il Presidente Enrico Preziosi e la proprietà del club ligure starebbero riflettendo su un clamoroso cambio nelle strategie mercato del club. Potrebbe già aver fine il rapporto iniziato in estate con Faggiano e il suo staff. Ore decisive di riflessione per il Genoa e per Preziosi.