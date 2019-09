Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Sconfitta in amichevole contro la Virtus Entella per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. Per il grifone nel postpartita ha preso la parola Marko Pajac. Ecco quanto raccolto dal nostro inviato: "Sono arrivato al Genoa per dare il meglio perché sono convinto che tutti insieme possiamo fare una bella stagione. Sono felice che Andreazzoli mi abbia voluto qui. E' un tecnico moderno, a cui piace giocare e che sa trovare modi diversi di giocare in base agli avversari. Ci possiamo divertire. Chi mi ha colpito dei miei compagni? La squadra ha molti giocatori buoni, dobbiamo solo pensare ad ogni gara che abbiamo davanti per fare bene. Il Ferraris? Ho visto dei tifosi straordinari e durante la partita ho visto qualcosa di bellissimo. Bella partenza in campionato? Abbiamo fatto due buone prestazioni ma non dobbiamo pensare troppo avanti. Dobbiamo concentrarci solo sul prossimo match. Se posso coprire più ruoli? Ho giocato mezzala ma quello che conta è dare il massimo. So che non abbiamo vinto ma quello che conta è fare un buon allenamento. Favilli? È importante che abbia segnato oggi perché per un attaccante la confidenza con la porta è fondamentale".