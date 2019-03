TMW - Genoa, Pandev: "400 in A? Traguardo importante, grazie a tutti"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

L’attaccante del Genoa Goran Pandev ha commentato così il match pareggiato per 0-0 contro il Frosinone ai microfoni di TMW in zona mista: “400 presenze in A e cittadinanza italiana? Sono traguardi importantissimi, devo ringraziare tutte le squadre dove sono stato. Peccato perché volevo festeggiare con tre punti, siamo stati un po’ sfortunati e ci dispiace. Sapevamo che il Frosinone era una squadra tosta, se queste partite non le apri subito poi diventa difficile. Dobbiamo provarci con il Parma e portare a casa i tre punti. Sicuramente prosegue da 6 gare la fase positiva, ci aspettavamo però qualcosa in più soprattutto oggi davanti ai nostri tifosi. Ci sono tanti ragazzi giovani, tutti volevano che facessimo gol. Dobbiamo essere più calmi nella gestione delle gare. Facciamo fatica a creare le palle gol, ma penso che oggi abbiamo avuto delle occasioni importanti. Se avessimo segnato nei primi 20’ questa gara sarebbe diventata più facile. Noi ci esaltiamo nelle partite aperte, speriamo col Parma di riuscire a fare meglio. È una squadra che gioca bene, preparata. Non so se è mancata la grinta, sapevamo quello che dovevamo fare, ma non siamo riusciti a fare gol. L’importante è non aver perso perché si sono creati tanti spazi nel finale e si poteva prendere qualche contropiede. Ringrazio i tifosi che sono stati sempre con noi, sappiamo che sono dispiaciuti, ma lo siamo anche noi in primis. Ero emozionato per lo striscione, li ringrazio”.