TMW - Genoa, Pandev: "Gol grande emozione, atmosfera caldissima"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW dopo la vittoria di oggi contro la Juventus: “Avevamo tutti tanta voglia, c’era un ambiente molto caldo. Sapevamo che era una partita molto importante per noi e secondo noi l’abbiamo vinta meritatamente. Con le grandi squadre secondo me giochiamo meglio, oggi l’abbiamo dimostrato. Abbiamo avuto due palle gol anche nel primo tempo e poi l’abbiamo vinta meritatamente nella ripresa. Kouamé? È un grandissimo giocatore, può crescere ancora tanto. Queste partite gli fanno bene, deve solo stare tranquillo e lavorare. Ci servono i suoi gol perché per noi è un giocatore fondamentale. Oggi eravamo perfetti, sapevamo quello che poteva fare la Juve e quando colpirla. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister. È stata una grande emozione il gol, in questa atmosfera così calda. Oggi il pubblico ci ha dato una grande mano e noi abbiamo lasciato tutto in campo. Io cerco di fare del mio meglio e di aiutare i ragazzi, questa squadra può fare ancora di più. Abbiamo perso a Parma dove non meritavamo, ma oggi abbiamo vinto una grande partita. La Juve in Europa? Mi auguro che vada più lontano possibile, è una grande squadra. Oggi le mancavano un po’ di giocatori e noi siamo stati bravi ad approfittarne. Ora per noi c’è un ciclo di gare molto difficile, ma noi con le grandi ci esaltiamo. Ora c’è la pausa, possiamo riposare e poi abbiamo una sfida molto difficile contro l’Udinese. Perin? Sono felice che sia andato in una grande squadra, gli auguro il meglio e di vincere perché se lo merita”.