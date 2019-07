Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

L'attaccante del Genoa Goran Pandev si è soffermato in conferenza stampa sul gruppo a disposizione di Mister Andreazzoli: "Ci sono molti ragazzi giovani, sappiamo come sono andate le cose l’anno scorso e non vogliamo sbagliare. Dobbiamo essere concentrati e non sbagliare. Serve fare gruppo, quest’anno ci sono ragazzi bravi e speriamo di fare un grande campionato".