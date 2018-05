TMW - Genoa, Pandev: "Spero di finire la carriera qui, stiamo parlando"

Dal corrispondente a Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha incontrato i media a margine dell'evento "Insieme per il Gaslini": "E' la serata giusta dopo tanti sacrifici. E' stato un anno molto difficile ma dall'arrivo del mister abbiamo fatto ottime partite, abbiamo fatto tanti punti e ci siamo salvati meritatamente. Sapevo anche dall'inizio che questa squadra era forte tecnicamente con giocatori validi".

Titolare inamovibile con Ballardini. Pandev sta ancora bene?

"Ho dato il mio meglio, ho cercato di aiutare i compagni. Per me era importante fare punti e far bene, salvare questa piazza che se lo merita".

Resta Ballardini, resta Pandev?

"Sono felice per il mister. Per quanto riguarda me, stiamo parlando, speriamo di finire la carriera nel club più antico d'Italia, poi si vedrà".

Sei diventato genovese di fatto.

"Sto benissimo a Genova però come ho detto prima, nel calcio non si sa niente, non si sa cosa porta il futuro. Ora siamo in vacanza e poi si pensare anche al futuro".

Cosa è il Genoa per Pandev?

"Il Genoa è un tempio importante. E' la squadra più antica d'Italia con grandi tifosi. Sono orgoglioso di essere qua da tre anni e che abbiamo ottenuto quello che era il nostro obiettivo".

Che sapore ha avuto giocare per la salvezza?

"Sono arrivato da squadre che hanno lottato per vincere obiettivi importanti. Mi sono calato in un'altra realtà ma sapevo che quando sono venuto qua mi aspettavano queste cose. Mi sono messo a disposizione del mister e sono felice di quanto ho fatto quest'anno".

Rossi può ancora dare qualcosa al calcio italiano?

"Sicuramente sì. Rossi è un grandissimo giocatore con tecnica fuori dal comune. E' un bravissimo ragazzo e gli auguro il meglio possibile. Speriamo di rimanere tutti e due qua e ci divertiamo. Però, come ho detto prima, del futuro non si sa ancora niente".