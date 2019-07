TMW - Genoa, per il centrocampo vicino Benassi dalla Fiorentina

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa si muove ancora sul mercato, stavolta per arrivare ad un centrocampista: vicino Marco Benassi, protagonista di due ottimi stagioni a Firenze ma non particolarmente adatto al gioco di Montella. Potrebbe però diventare un'arma importantissima per Andreazzoli al Genoa, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione.