TMW - Genoa, per Radu recompra Inter. Tris di osservatori a Marassi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ionut Radu e l’Inter, operazione recompra. La società nerazzurra riacquisirà il cartellino del portiere oggi al Genoa. Un segnale inequivocabile che l’Inter punta su Radu per il futuro, con l’obiettivo di farne un punto di riferimento. In estate quindi eventualmente per il Grifone sarà necessario intavolare una nuova trattativa con i nerazzurri per riprendere il calciatore. Intanto è da registrare l’interesse di Lione e Borussia Dortmund, che oggi saranno presenti a Genova in occasione del derby della Lanterna. I francesi sono in contatto con l’entourage dello stesso Radu e potrebbero presto formulare un’offerta ufficiale. Mentre il club tedesco con la presenza di oggi sarà la terza volta che studia il giovane portiere da vicino. Il giocatore è monitorato con attenzione anche dal Siviglia di Monchi, che l’anno scorso lo avrebbe voluto alla Roma nell’operazione Nainggolan all’Inter. La scorsa estate però Radu declinò la proposta e i giallorossi dirottarono la propria attenzione su Zaniolo puntando per i pali su Olsen, oggi in uscita dalla Roma. E chissà che anche in estate un pensiero al portiere del Genoa non lo facciano anche dalla Capitale. Futuro da scrivere per Radu, tra la recompra nerazzurra e le sirene di mercato...