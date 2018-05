TMW - Genoa, Perin: "E' stato un anno duro, all'inizio non dormivo la notte"

Fonte: Dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato a margine di un evento legato alla Partita del Cuore (che si giocherà a Genova mercoledì 30 Maggio alle ore 20.30 e vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso): "E' stato un anno duro, all'inizio non dormivo la notte. Poi siamo stati bravi a raddrizzare la stagione. Dispiace per queste ultime due partite, però quando raggiungi l'obbiettivo poi è sempre difficile tenere alta l'attenzione. Probabilmente a Bergamo non ce l'avevamo, con la Fiorentina in casa invece sì, ma non siamo comunque riusciti a portare il risultato a casa. La prestazione però c'è stata e questo per me è importante perché fa capire che ci siamo ancora e adesso vogliamo fare le ultime due giornate al meglio per regalare delle gioie a noi stessi e ai nostri tifosi per finire in bellezza. Preferenze per il nuovo ct della Nazionale? Io ho la preferenza per la maglia azzurra, mi piace essere sempre tra i convocati. La nazionale è un qualcosa di straordinario, fa sempre piacere far parte del gruppo. L'anno della rifondazione azzurra? Non spetta a me deciderlo, ci sono i vertici della FIGC che sono anche cambiati. Pensò che abbiano capito gli errori fatti. E' l'anno zero, non bisogna ripetere gli errori commessi e sicuramente l'Italia tornerà ad essere la Nazionale forte che è stata per tutto questo tempo. La conferma di Ballardini? Alla fine nel calcio contano i numeri e questi hanno dimostrato che Ballardini meritava di restare. C'è l'occasione di fare una stagione positiva, il mister e il presidente faranno delle scelte per il bene della squadra. Il ritorno al gol di Pepito Rossi? Da quando è arrivato l'ho visto bene. Probabilmente gli mancavano un po' di minuti nelle gambe, il mister è stato bravo a dosare bene il minutaggio. L'importante è che sia pronto per l'inizio della nuova stagione. Il nostro obiettivo è tenere questa posizione in classifica: essere undicesimi dopo un inizio di campionato difficile vuol dire che ci siamo ripresi alla grande. Adesso finiamo nel modo migliore, magari con due vittorie".