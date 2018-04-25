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Serie A

TMW - Genoa, Perinetti: "Offerte per Perin? Ci faremo trovare pronti"

25.04.2018 00:45 di Raimondo De Magistris  Twitter:    articolo letto 481 volte
© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista rilasciata questa sera a margine del premio Gentleman Liguria (Clicca qui per l'intervista integrale), il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti s'è così espresso sul futuro del portiere Mattia Perin: "Non sono ancora arrivate offerte, ma ci faremo trovare pronti. Bisogna essere bravi ad acquistare giocatori, ma anche pronti a sostituire quelli che hanno offerte irrinunciabili".
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