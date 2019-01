TMW - Genoa, Perinetti: "Romulo ha diverse richieste, vedremo"

Fonte: Dai nostri inviati a Milano Simone Bernabei e Lorenzo Di Benedetto

© foto di Chiara Biondini

Il dg del Genoa Giorgio Perinetti è stato intervistato a Milano dopo la cena dei ds. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Siamo soddisfatti, dopo la dolorosa cessione di Piatek, abbiamo subito investito sia in attacco che a centrocampo. Ieri abbiamo fatto molto bene ad Empoli. Sanabria è pronto per affrontare il campionato difficile come difficile come quello italiano. Piatek è un grande finalizzatore, per lui è più facile fare gol nel Milan che nel Genoa. I rossoneri hanno fatto bene a prenderlo, noi non potevamo tenere un giocatore senza motivazioni. Kouamè? È un giocatore giovane, che sta facendo bene. Romulo? Ha diverse richieste, vedremo cosa succederà da qui alla fine del mercato".