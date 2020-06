tmw Genoa, piace Emmanouilidis. Per la UEFA è tra i 50 top talenti del 2020

Il Genoa sonda il mercato greco alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TMW infatti il club di Preziosi avrebbe messo nel mirino Dimitrios Emmanouilidis, esterno offensivo classe 2000 di proprietà del Panathinaikos, ora in prestito al Panionios. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del calcio greco ed europeo, tanto che la UEFA lo ha inserito nella top 50 dei talenti del 2020. Nazionale U21 della Grecia, quest'anno ha segnato 4 gol in campionato e 2 in Coppa.