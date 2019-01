TMW - Genoa, Piatek e non solo: i dettagli del summit con Giuffrida

© foto di Image Sport

Un incontro interlocutorio. Il Genoa e l’agente Gabriele Giuffrida questo pomeriggio a Pegli si sono incontrati per fare il punto sul canale creato con la Polonia. Tutto faceva pensare ad un incontro decisivo per Piatek visto che Giuffrida è la figura di riferimento per l’Italia invece ovviamente l’argomento è stato sfiorato come è normale che sia (il Genoa attende le mosse del Milan per dare vita ad una trattativa), ma si è parlato più di futuro e quindi di Swiderski dello Jagiellonia. Il Grifone si muove anche per l’estate, il giocatore è stato proposto qualche settimana fa e comunque sarebbe un’operazione in ottica futura. Ma è da registrare un rilancio del Paok (l’attaccante piace anche allo Stoccarda). Genoa a lavoro per Swiderski con Giuffrida, aspettando la chiamata del Milan per Piatek...