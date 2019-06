Fonte: di Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È ai dettagli la trattativa per il trasferimento di Andrea Pinamonti dall'Inter al Genoa. Dopo aver trovato l'accordo nel primo pomeriggio col club nerazzurro, adesso si stanno limando i dettagli dell'accordo col calciatore. Il presidente Preziosi per chiudere in tempi rapidi ha messo sul piatto un contratto importante, da circa due milioni a stagione, che porterà presto alla fumata bianca.