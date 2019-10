Fonte: Giovanni Albanese

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha parlato in zona mista dopo Juventus-Genoa di questa sera: "C'è tanta amarezza per aver perso una gara dopo aver dato tutto in campo. Dobbiamo pensare avanti e concentrarsi già sull'Udinese. Quello che ci dice il mister è di non aver paura di nessuno e di giocare contro chiunque. E lo si è visto oggi contro la Juventus. Genoa con più carattere con Motta? Il mister ha le idee chiare e ci ha spiegato come vuole interpretare le partite. Il gol? Facendo partite così, dove dobbiamo aiutare la squadra, le occasioni sono poche. Il gol fa piacere ma sono sicuro che arriverà. L'espulsione di Cassata? Anche lui non ha capito cosa sia successo. Ci possiamo fare poco ma la squadra ha retto bene anche in inferiorità numerica contro una squadra come la Juve".