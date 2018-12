© foto di Federico De Luca

Il Genoa a Cesare Prandelli per cercare di svoltare e rialzarsi dopo la poco positiva parentesi targata Juric. Emerge un particolare raccolto da TMW: Prandelli si è legato a il rossoblu fino al 2020. Non si tratta quindi di un contratto fino a giugno 2019 con opzione, ma di un accordo che andrà in scadenza il 30 giugno 2020. Una nuova avventura per Prandelli, un’occasione di rivincita per lui e per il Genoa...