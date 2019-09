Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa prende il difensore centrale Edoardo Goldaniga in prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a 3 dal Sassuolo a. La trattativa si sta chiudendo proprio in questi minuti con Andreazzoli che così potrà contare su un'altra alternativa per il reparto difensivo.