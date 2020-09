tmw Genoa, preso l'attaccante Felipe Estrella Galeazzi: oggi in Italia per le visite

vedi letture

Rinforzo in attacco per il Genoa. Secondo quanto raccolto da TMW il Grifone ha chiuso per Felipe Estrella Galeazzi, ex attaccante della Primavera della Roma. Il classe 2001 sarà oggi in Italia per le visite mediche.