Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Accelerata del Genoa per Sebastian Eriksson, centrocampista svedese classe '89. Il club rossoblù ha chiuso l'accordo col capitano del Goteborg, che è già in città per sostenere le visite mediche. Il calciatore ex Cagliari è arrivato da pochi minuti presso l'istituto medico Synlab Il Baluardo di Genova.