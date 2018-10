TMW - Genoa, Preziosi: "Ko col Parma ci ridimensiona, difesa da registrare"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha commentato così la netta sconfitta subita oggi in casa dal Parma ai microfoni di TMW e degli altri media presenti: "Il Parma conosceva la sua dimensione e ha giocato con umiltà, ma anche con coraggio perché è sceso in campo con tre attaccanti. Abbiamo preso dei gol incredibili, uno su calcio d'angolo e altri due inaspettati. Il Parma secondo me non ha rubato niente e ha meritato di vincere, ci ha messi sotto".

Il modulo del Genoa non regge il 4-3-3 avversario?

"Prendere tre gol dal Parma senza Gervinho e Inglese, con tutto il rispetto, significa che non abbiamo interpretato bene la partita o che forse siamo stati messi male in campo. Questo ko ci ridimensiona e ci fa capire che il campionato comincia adesso. Non dobbiamo fare sogni, ma registrare questa squadra che spesso concede troppe occasioni. L'anno scorso avevamo delle certezze in difesa, ma ora pur avendo otto difensori non riusciamo ad avere una difesa quadrata".

Cosa pensa del rigore non concesso su Favilli?

"Mancava anche un'ammonizione, ma questi sono episodi. Resta la consapevolezza di aver fatto una partita al di sotto delle aspettative. Anche al Frosinone avevamo regalato davvero troppo, questo vuol dire che c'è ancora qualcosa da rivedere. Sono molto amareggiato per questa sconfitta".

Avrebbe fatto entrare Pandev?

"Se avessi dovuto scegliere io avrei fatto giocare Goran, ma non vedo la squadra ogni giorno negli allenamenti. Forse il mister lo ha visto affaticato o non in ordine, non lo so".