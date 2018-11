TMW - Genoa, Preziosi sullo striscione: "Stadio zona franca, diciamo basta"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Federico Gaetano

Enrico Preziosi, patron del Genoa, parla a margine della riunione di Lega Serie A quest'oggi in riferimento allo striscione esposto sabato in Gradinata Nord con scritto “Preziosi prima o poi anche tu morirai, il Genoa mai”. Queste le sue parole raccolte dal nostro inviato: "So che la Digos sta indagando, non so come sia possibile che uno striscione di quel tipo, di 25 metri, possa essere entrato. Sono eccessi che sfiorano la vergogna, spesso facciamo politica sul razzismo ma anche quando c'è l'offesa alle persone c'è il vilipendio, ma ormai lo stadio è una zona franca in cui si può far tutto. Bisognerebbe avere il coraggio di dire "adesso basta", Mi si può contestare ma non in quel modo, non si augura la morte a nessuno né offendere la famiglia. Non sono tifosi ma persone becere che vanno allo stadio per delinquere. Se rivedremo Juric sulla panchina del Genoa per il derby? Juric sta allenando regolarmente… ovviamente tutti gli allenatori sono legati ai risultati, il derby è una partita importante: se devo fare una critica, la devo fare per la partita con l’Inter, potevamo perdere in maniera diversa. Ma non è colpa di Juric se perdiamo per un’uscita sbagliata del portiere all’ultimo minuto o per un’autorete. Mi sembra che il gioco l’abbia espresso in maniera abbastanza significativa, poi sa benissimo che noi siamo legati ai risultati come lo è lui: spero solo che possa riscattarsi e ha una prova importante come il derby, ed è evidente che sia importante per noi questa gara".