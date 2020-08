tmw Genoa, primo giro di tamponi e test sierologici per i giocatori rossoblu

Prima serie di test per il Genoa. In attesa di conoscere le date della nuova stagione, la squadra rossoblù si è data appuntamento questa mattina al Synlab Il Baluardo al Porto Antico di Genova per i tamponi e sierologici in vista poi di una ripresa dei lavori che verrà comunicata più avanti. Mascherina sul viso per tutti i componenti del gruppo (nelle foto Favilli, Biraschi, Schone, Micovschi e Bianchi) a cui sono stati aggiunti anche alcuni giovani che nella passata stagione hanno vestito la maglia della Primavera.