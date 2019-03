TMW - Genoa, Radovanovic: "Oggi abbiamo vinto grazie ai tifosi"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Radovanovic, centrocampista del Genoa, ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW il match vinto oggi contro la Juventus: “È stata una vittoria stupenda contro un avversario impressionante. Al di là della Juve, però, dovevano rispondere ai risultati di ieri delle nostre avversarie, poi il fatto che sia arrivata contro la Juventus è ancora meglio. La mia crescita? Venivo da un’altra società dove tutto era diverso, qua c’è molta pressione. I tifosi oggi sono stati fondamentali dal 1’ al 90’. Centrocampo a quattro? Io mi posso adattare a qualunque ruolo, poi con questi compagni è ancora più semplice. Io sono sempre pronto. Avevamo tanta voglia, tanto entusiasmo. Oggi è stata una cosa impressionante, abbiamo vinto grazie ai tifosi. Ci serviva una vittoria del genere, abbiamo preso quattro punti contro la Juventus e in Italia nessuno l’ha fatto. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo riposare e pensare alle prossime gare perché non è finito tutto. Abbiamo una partita importantissima contro l’Udinese dopo la sosta. Venivamo da un periodo dove non si vinceva, adesso bisogna recuperare bene e prepararci per questa gara fondamentale. La Juve ha perso tante energie mentali e fisiche contro l’Atletico, gli faccio i complimenti per il passaggio del turno, ma oggi è stato un gran Genoa. Non è mai facile giocare qua contro questi tifosi”.