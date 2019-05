TMW - Genoa, Radovanovic: "Salvezza? Dipende da noi, fuori gli attributi"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Genoa Ivan Radovanovic, intervistato in zona mista al Mapei, ha commentato la sconfitta con l'Atalanta e la lotta per non retrocedere. Questo quanto raccolto da TMW: "Ci prendiamo tutte le responsabilità di questa sconfitta e proveremo a recuperare tutte le energie. Ci mancano altre due partite e dipende tutto da noi".

Puniti al primo errore?

"Nelle ultime partite andiamo sempre in svantaggio e non è facile recuperare in Serie A. Se vuoi vincere devi fare il primo gol dell'incontro, altrimenti le cose si sono mettono male".

Lotta per la salvezza?

"Siamo consapevoli di questa situazione, ci siamo complicati la vita da soli e dobbiamo uscirne da uomini, tirando fuori gli attributi. Chiedo ai tifosi un grande sostegno sabato".

Paura di Empoli e Udinese?

"Anche se domani l'Empoli dovesse vincere non sarebbe un problema, avremmo comunque un punto in più. Sta a noi vincere sia col Cagliari che con la Fiorentina, io sono già passato da momenti come questo e dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi".