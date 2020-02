TMW - Genoa, Radovanovic: "Se giochiamo sempre così niente problemi"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Radovanovic, centrocampista del Genoa, parla così in zona mista al Ferraris dopo il successo rossoblu contro il Cagliari: "Abbiamo fatto un'ottima partita, fisicamente e mentalmente. Il Cagliari è forte anche se non fa risultati. Da quando è arrivato il mister abbiamo una precisa linea, le sue idee. Dobbiamo seguirle e solo così possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Se siamo quelli di oggi, non avremo problemi nelle ultime partite".

Si diceva che lei e Schone non potevate giocare assieme.

"Quando le cose vanno male si guardano i dettagli. Io però sono sempre a disposizione e se l'allenatore mi chiama, rispondo. Lavoro al massimo sempre per farmi trovare pronto. Sei-sette anni fa avevo fatto la mezzala, io faccio quello che vuole il mister. Sono un professionista, e voglio fare bene solo per il Genoa. Ognuno di noi deve mettersi a disposizione, siamo sulla strada giusta".

Magari un po' di fortuna in più...

"All'inizio pensavo che il tiro di Nainggolan sarebbe entrato. Poi anche Joao Pedro ha sbagliato... La fortuna però te la devi cercare, non cade niente dal cielo. E oggi l'abbiamo meritata".

Vi trascina un infinito Pandev.

"Per voi magari è una sorpresa, non per me. So cosa fa quotidianamente, quando arriva al centro sportivo, come si allena e cosa mangia. Niente succede per caso. Lui è un esempio per noi, come uomo e giocatore".

Sembrate più solidi.

"In tanti mi dicono che con questa squadra era strano il nostro momento. Comunque non è mai colpa della difesa e basta, ma di tutti. Stiamo lavorando molto su questo".