TMW - Genoa, Radovanovic sicuro: "Per la Juve non sarà facile"

Fonte: Dall'inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Radovanović, centrocampista del Genoa, ha parlato a margine della Charity Dinner di Stelle nello Sport all’Acquario di Genova. "E' stato un piacere per me essere stato convocato a questa manifestazione. Stiamo lavorando per portare più palloni agli attaccanti, ma dovremo anche cercare di essere tutti più concreti in area. Mi ricordo che il Genoa ha sempre disputato delle belle gare contro la Juventus, in casa davanti ai nostri tifosi non sarà facile per loro. Io gioco un po' lontano dalla porta. Devo cercare di avvicinarmi di più per provare il tiro. Da quando sono arrivato al Genoa sto dicendo ai ragazzi che non bisogna guardare dietro, ma guardare le squadre davanti a noi. All'inizio ho fatto un po' di fatica a conoscere i miei compagni e loro a conoscere me, ma ora stiamo migliorando. Si è visto a Parma dove non meritavamo di perdere. Mi auguro che Sturaro, che è un grande giocatore, torni prima possibile. Con lui in campo potrò anche cercare di avanzare un po' la mia posizione", ha detto.