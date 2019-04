Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere del Genoa, ha parlato in zona mista dopo la brutta sconfitta contro l'Inter: "Non dobbiamo trovare scuse, dobbiamo tenere la testa alta ed essere consapevoli del fatto che siamo una squadra forte. Questa sconfitta deve essere una motivazione in più per noi, per poter affrontare le prossime partite con la giusta mentalità. Oggi l'espulsione ci ha condizionati, ma se fossimo stati più compatti e concentrati non sarebbe andata così. Dobbiamo tenere la testa alta e preparare subito le prossime sfide, che saranno come delle finali. I tifosi sono arrabbiati? Li capisco: dobbiamo fare di più ed onorare la maglia. Oggi dovevamo stare più compatti, soprattutto nel secondo tempo quando ci siamo rivelati un po' deconcentrati e destabilizzati. Calo dopo la Juve? Le partite sono diverse una dall'altra. L'Inter contro di noi ha fatto le due partite migliori della sua stagione. Noi dobbiamo guardare avanti e migliorare. Se guardiamo gli altri, abbiamo già perso: pensiamo a noi e ad affrontare le partite con la mentalità giusta".