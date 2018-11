© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Genoa, Ionut Radu, ha parlato a margine di un evento con i tifosi rossoblù. "Ci prepariamo al massimo, come abbiamo sempre fatto. Siamo concentrati, sarà una partita durissima. La gara con la Samp ci ha lasciato carica, ci darà una spinta per la prossima partita. Due punti persi? Dobbiamo guardare la parte piena del bicchiere, i ragazzi hanno fatto un gioco fantastico. Conta la prestazione. Torino? Sono tutte partite difficili, dobbiamo gestirle al meglio e prepararle bene, dobbiamo affrontarli con la stessa mentalità del derby. Per me sta andando bene, qui al Genoa, devo migliorare molto ma ci provo ogni giorno. Sono tra i 20 giovani più utilizzati, per me era un sogno prima di essere qui. Senza Juric? Ci dà sempre spinta, è molto importante. Sentiamo la pressione, il periodo è abbastanza negativo perché ci manca da tempo. La velocità è diversa, piano piano ci si abitua".