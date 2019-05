Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere del Genoa Ionut Radu ha analizzato in zona mista il pareggio ottenuto con la Roma. Questo quanto raccolto da TMW: "Può capitare a tutti di sbagliare un rigore, non dobbiamo pensare a quello, ma alla prestazione di oggi. Secondo me quella con la Roma è stata la miglior partita della nostra stagione".

Sulla poca incisività in attacco: "Dobbiamo lavorare per crearci la fortuna di fare gol. Guardiamo avanti e lavoriamo per dare il massimo".

Sulle sue ottime parate: "Sono contento di dare il mio contributo alla squadra, voglio continuare a migliorarmi ancora".

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? "Gli errori si possono fare, guardiamo avanti e basta. Oggi abbiamo guadagnato un punto".

Sulla sfida con l'Atalanta: "Vogliamo vincere per ottenere la salvezza il prima possibile".