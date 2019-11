Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Genoa Ionut Radu ha parlato nel dopo gara tornando anche sulla strepitosa parata su Reca nel primo tempo: “Per noi quello di Sturaro è un grande ritorno, lo vediamo come si allena in palestra ogni giorno e quindi siamo contenti per lui e per il suo gol. Torino? È una partita molto difficile, dobbiamo imporre il nostro gioco ed essere più concreti. Reca? Per me la parata più difficile è stata quella sul tiro da lontano perché non ho visto partire la palla, dopo sono andato d’istinto. - conclude il portiere - Siamo più compatti in difesa, anche da punto di vista del gioco perché giochiamo tanto da dietro e questo ci dà coraggio. Mi sto trovando molto bene, mi piace giocare coi piedi e il mister ci chiede di avere coraggio anche in queste giocate”.