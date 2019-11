A margine di un incontro con i tifosi al Genoa Museum & Store, il portiere rossoblù, Ionut Radu, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Contro il torino dovremo stare concentrati, come contro la SPAL, poi serve più concretezza davanti alla porta. Lavoro ogni settimana per migliorare e si vede in partita, quindi sono molto contento. A Ferrara potevamo vincere".

Che anno è stato per lei il 2019?

"Alla fine della passata stagione eravamo un po' in difficoltà ma poi ci siamo salvati, all'Europeo Under 21 con la Romania abbiamo fatto una grande cosa e adesso piano piano ci stiamo riprendendo e stiamo ritrovando il coraggio di giocare. Questa è la cosa più importante".

Con Thiago Motta è lei a far partire il gioco.

"Il mister mi chiede questo e mi piace molto. È importante partire dal basso per sviluppare le azioni".

Che gara sarà contro il Torino?

"Sarà una gara molto difficile. Dobbiamo cercare la vittoria e cercare più punti possibili. Contro i granata possiamo vincere".