© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu e il Genoa, prove di separazione. A sorpresa il Grifone ha deciso di scalzare il portiere, unica nota positiva della stagione rossoblù, per favorire il ritorno di Perin. Una mossa non prevista anche in virtù del rendimento di Radu che nei prossimi giorni dovrebbe fare ritorno all’Inter, proprietaria del suo cartellino. Poi di concerto con il suo entourage, il portiere, peraltro premiato l’anno scorso come miglior portiere della Romania, valuterà la soluzione migliore per il futuro. Inter e Genoa al lavoro, Radu verso il ritorno in nerazzurro per poi vivere una nuova esperienza. A caccia di minuti e continuità sino a fine stagione. Poi, nel futuro, potrebbe esserci proprio l’Inter che studia e apprezza il suo percorso di crescita. Mentre il Genoa, a sorpresa, lo scalza...