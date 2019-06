TMW - Genoa, Radu vicino al ritorno: Jandrei potrebbe partire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'incontro di ieri tra Capozucca e l'Inter per il ritorno di Ionut Radu al Genoa è stato molto positivo e dopo il controriscatto esercitato dai nerazzurri e il conseguente rinnovo di 5 anni con il club di Suning, il rumeno potrà tornare in Liguria per un altro anno di prestito, questa volta sotto la guida di Andreazzoli.

Jandrei potrebbe dire addio - Con questa mossa, potrebbe cambiare anche il destino del brasiliano Jandrei, arrivato a gennaio dalla Chapecoense con l'idea di diventare il titolare nel corso della prossima stagione dopo un periodo di ambientamento. Una sola presenza nella sconfitta contro il Parma ma anche un periodo molto utile per comprendere la Serie A e prepararsi a un futuro da numero uno. Con il ritorno di Radu però questo progetto cambia e difficilmente lui vorrà restare nuovamente alle spalle del giovane Nazionale rumeno e per questo potrebbe arrivare la cessione. In Serie A diverse squadre cercano un potenziale titolare, tipo il Lecce o la SPAL, e considerando la grande esperienza del brasiliano anche in chiave lotta per non retrocedere, il suo nome potrebbe valere presto un sondaggio e magari una vera e propria trattativa.