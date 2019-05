Dallo Zwolle al Colonia, passando (quasi) per Genoa. Nuova avventura calcistica per Kingsley Ehizibue, terzino classe 1995 che lo scorso gennaio svolse anche le visite mediche col Grifone ma poi - al momento delle firme sul contratto - ci ripensò e tornò in Olanda.

Il calciatore tedesco naturalizzato olandese ha infatti firmato un contratto col Colonia valido fino a giugno 2023. Operazione condotta dalla MG Sport Management di Giorgio Boateng e Menno Groenveld, in calce la foto.