TMW - Genoa, Rigoni e Rosi alla ricerca di una nuova squadra

Può considerarsi conclusa l'avventura al Genoa del centrocampista Luca Rigoni e del laterale Aleandro Rosi. Entrambi in scadenza col club rossoblù, i due calciatori non rinnoveranno il contratto e cambieranno casacca questa estate. Le ricerche per un nuovo club sono già iniziate.