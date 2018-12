TMW - Genoa, Romero pensa alla Coppa Italia: "Vincere domani, poi la Spal"

Dal corrispondente a Genova.

Due partite alle porte molto importanti per il Genoa. In tre giorni i rossoblu di Ivan Juric scenderanno in campo al "Ferraris" prima per la Coppa Italia e poi per la quindicesima giornata di campionato. Rialzare la testa è l'obiettivo primario di una squadra che non vince ormai da più di due mesi. L'ultimo sorriso risale alla sfida del 30 settembre scorso contro il Frosinone allo "Stirpe". Tanto, troppo tempo per una squadra che propone gioco, crea occasioni ma non le finalizza. La gara contro i chiavaresi, che non va in scena a Marassi dal lontano 1971, non andrà sottovalutata, nonostante l'avversario sia distante due categorie. Obiettivo passaggio del turno e regalarsi la Roma negli ottavi di finale. Poi concentrazione al massimo contro i ferraresi di Semplici per ritornare a festeggiare in campionato.

ROMERO PRONTO PER LA SFIDA - Della delicatezza e l'importanza di questo momento lo ne è consapevole Cristian Romero. Il difensore rossoblu sta ripagando la fiducia di mister Ivan Juric che fin dal suo arrivo lo ha schierato dal primo minuto all'Allianz Stadium nell'1-1 contro la Juventus. Il calciatore argentino ha incontrato i tifosi ieri sera insieme al suo compagno Cristian Kouamé a margine della presentazione del calendario 2019 della società più antica d'Italia. "Stiamo lavorando tutti insieme - ha dichiarato alla stampa - e speriamo di vincere già dalla gara di giovedì. Poi domenica ci sarà un'altra gara dura. Serve pazienza, umiltà e tanto lavoro. Mi auguro solo che domenica possa arrivare un buon risultato. Non sentiamo pressione, anche se sappiamo che è importante tornare alla vittoria".