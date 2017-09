TMW - Genoa, Rossettini: "Esordire a Marassi da grifone è speciale"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Luca Rossettini, nuovo attaccante del Genoa, è intervenuto oggi ad un incontro coi tifosi al Genoa Store: "I ragazzi mi hanno dato una mano ad entrare in sintonia e ho parlato col mister. Sono stato contento dell'esordio anche se potevamo raccogliere qualcosa in più. Marassi? E' un ricordo speciale l'esordio, viverlo da genoano fa un effetto tutto diverso. Mercato? L'obiettivo è salvarsi senza patemi, ma pensiamo partita per partita. Contro la Juve abbiamo dimostrato di essere propositivi, abbiamo cercato di giocare anche sul 2-0 ma purtroppo non è andata bene. Con Juric mi trovo bene, fa lavorare duro e questo porterà dei risultati".